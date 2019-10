Exigen ciudadanos recorte salarial a diputados por no cumplir con las demandas del pueblo

San José del Cabo.- En un sondeo realizado en la cabecera municipal, los ciudadanos opinaron que así como los diputados locales optaron a favor de las minorías y no de la mayoría ciudadana en el tema de ley de movilidad, debiera promoverse el recorte salarial, porque ganan muy bien para que le den la espalda al pueblo, tal y como lo planteara el presidente de los empresarios de Cabo San Lucas, Carlos Tinoco Balderas.

Valeria Reyes

“Yo digo que sí porque al final de cuentas no están cumpliendo con su deber” “Todo el pueblo es lo que pide, lo que está pidiendo y no están cumpliendo” “Tal vez si bajarles el sueldo o detener el mismo, o que simplemente cumplan con lo que el pueblo exige’’

Clarisa Castro Gutiérrez

“No están considerando las opiniones de todos los ciudadanos, deberían de considerar que Uber se implemente en lo que es la ciudad porque estaba trabajando de una manera muy buena y a todos nos estaba beneficiando, sí deberían pensar en los ciudadanos”, “Sí deberían de disminuirles el sueldo porque no están trabajando de una manera adecuada”.

Noé Vázquez

“La movilidad de transporte es algo muy importante, en Los Cabos hace falta la plataforma Uber, el servicio del taxi es muy malo en la localidad, pésimo”, “sería muy buena idea pausar el salario, para ver si así retoman la ley de movilidad”.

Eduardo

“Nunca han hecho bien su trabajo los diputados, así esté actualmente el gobierno de Andrés Manuel no harán nada”, “Desgraciadamente no permitieron el acceso de Uber, es buen servicio, ahí están los taxistas, todos sin aire acondicionado, los servicios no los han mejorado, a altas horas de la noche ya no están funcionando y si los hay, el costo es muy elevado, considero que no se vale la verdad”.