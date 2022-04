Exigen la destitución de Daniel Gallo al frente del Poder Judicial del Estado

De manera pacífica, ciudadanos se manifiestan a las afueras del Poder Judicial del Estado, para exigir la salida del presidente del H. Tribunal Superior de Justicia, Daniel Gallo Rodríguez, tras haber permanecido 11 años en el cargo.

Luego de que en el mes de enero Juan Manuel Urquidez realizará una huelga de hambre a las afueras del poder Judicial. Hoy regreso para pedir a las autoridades se cumpla con lo establecido por la constitución, donde se indica que el cambio de presidente de magistrado debe efectuarse cada 3 años.

“Ya no me interesa el diálogo con el señor presidente porque si es un presidente y si es un tribunal,, pero no es de justicia porque dijo, cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen y hoy se retracta”, puntualizó.