Exigen mujeres ser tomadas en cuenta en dotación de permisos para taxis

Adriana López Monje, presidente de la Alianza de Mujeres del Transporte de Sudcalifornia, dio a conocer que es lastimoso ver que después de 5 años de lucha, no hayan sido tomadas en cuenta en la solicitud de permisos o concesiones de taxis populares en Los Cabos, por lo que piden la intervención del Gobernador del Estado para que ya no les den con la puerta en las narices:

“Esperamos que el jefe del Ejecutivo tome una acción afirmativa a favor de las mujeres del transporte, no como lo hizo el Gobernador anterior que nunca nos tomó en cuenta”

Dijo que ya no quieren más desilusiones y es que una vez más, son violentadas en sus derechos, al no considerarse el tema de la paridad en la entrega de permisos y/o concesiones por parte de la Dirección del Transporte y Consejo Municipal, cuando la autoridad debió considerar también a la mujer, sin importar la antigüedad de estas.

Recalcó que como cooperativa y como parte de un gremio sindical, las mujeres del transporte han sido hechas a un lado, nadie las ha atendido de manera formal y es que en todas las dependencias tanto estatales y municipales han recibido negativas a la solicitud externada en 2016 de tener la autorización de trabajar en el sector transporte.

Destacó que la Alianza está preparada para conducir cualquier unidad de transporte, ya sea taxi, colectivo, urbano, pipa, camión de volteo, retroexcavadora y es que tienen la capacidad de realizar el trabajo entre otras actividades laborales como talleres mecánicos, refaccionarias, electricistas, lavado de motores y más.

“El gobierno no ha atendido esta iniciativa presentada en 2016 y que es un proyecto de vida, no sólo queremos concesiones taxis rosas o un servicio solo para mujeres, sino abarcar todas las modalidades existentes del transporte; necesitamos ser atendidas, sentimos que hay una preferencia desde el gobierno hacia entregarle concesiones o permisos a los varones y eso para nosotros es muy lastimoso, cuando en la fila tenemos más de 5 años y no hemos recibido la atención”.