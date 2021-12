Exigen pesquisa exhaustiva sobre riqueza de Gertz Manero

Líderes y legisladores de la oposición y Morena exigieron una investigación exhaustiva en torno al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tras revelarse una indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la riqueza del funcionario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó como muy grave el asunto y advirtió que los hechos desnudan que la lucha contra la corrupción es una farsa.

Adelantó que desde su partido no permitirán que el tema quede en una denuncia mediática, aunque reconoció que analizarán ante qué instancia interpondrán una querella, pues “ya no se sabe en quién confiar”.

Ricardo Monreal afirmó:

Advirtió que este tipo de escándalos y posibles desencuentros entre personajes políticos afecta la confianza de la ciudadanía:

Confió en que habrá una investigación profunda e imparcial, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su voluntad de combatir la impunidad:

El senador Germán Martínez exigió que el fiscal comparezca ante el Senado y dé una explicación de la evolución de su patrimonio y las transferencias millonarias que son objeto de una investigación, como lo dio a conocer EL UNIVERSAL.

El coordinador del grupo plural del Senado advirtió que Gertz Manero debe declarar ante el Senado, que es el órgano legislativo que lo ratificó en su cargo.

El líder del PAN en la Cámara Alta, Julen Rementería, sostuvo que se deben llevar adelante investigaciones serias cuando hay elementos que presuman la comisión de un delito, sin importar el personaje que sea.

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, se pronunció por que se inicie una investigación en torno al caso.

“Se tiene que hacer la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades a efecto de no caer en una pérdida de confianza de la población. Por una situación de respeto, no podríamos pronunciarnos por incriminar o no a alguien, pero sí por una investigación que satisfaga a que no haya impunidad y a que se hagan todas las revisiones”, puntualizó.