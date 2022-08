Padres de familia exigen servicios básicos para “Escuelita” en CSL

Padres de familia de la conocida “escuelita” en la colonia Azteca exigen a las autoridades los servicios básicos de: luz, agua y mobiliario ya que los alumnos son los más afectados ante el desinterés del gobierno; la instalación alberga un promedio de 120 alumnos, atendidos solo por 5 docentes.

Dicha institución es la única que atiende a los estudiantes de las colonias Aztecas, Miranda y Mezquite ubicadas en la zona alta de Cabo San Lucas, por lo que urge que de menos, cuente con los servicios básicos, así lo declaró la presidenta del comité escuelita Conafe, Nora Edith Martínez.

“Es mucha la necesidad que tenemos nosotros, bueno más que nada los niños que son los más necesitados (…) No contamos con instalación de agua potable, no contamos con instalación de luz, no contamos con buenas aulas que sean de material, tenemos ahorita la necesidad del agua, contamos con una cisterna, pero no es suficiente, porque le hace falta el mantenimiento, así como la tapa del rotoplas”