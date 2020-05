“¡Existen los Robots!” López Obrador

Foto: Gobierno de México

México.- Las medidas implementadas por el Gobierno de México para combatir la pandemia de Covid-19 han recibido duras críticas a través de las redes sociales. Sin embargo, el presidente de la república, López Obrador, cree que estos no corresponden a la opinión de los mexicanos y argumenta que son ‘Bots’ quienes emiten dichos mensajes.

Durante la conferencia de prensa del pasado Martes 5 de Mayo, AMLO dijo que solicitará transparencia a Facebook y a Twitter. Además acusó a estas redes sociales de ofrecer sistemas de respuesta y publicación automatizados.

El día de hoy, una de las reporteras que asistió a la conferencia de prensa matutina, preguntó al mandatario si existe la intención de buscar apoyo de la policía cibernética y de organismos internacionales para combatir delitos informáticos cómo la trata de personas y la pornografía infantil.

AMLO explicó que el siempre ha estado en favor de la libertad de expresión que las “benditas redes sociales” ofrecen a la ciudadanía, sin embargo, le preocupa que “este medio de comunicación tan importante, que surge después del manejo autoritario de los medios […] se deforme y se corrompa.”

Externó su preocupación ante el uso que la “delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco” le están dando a las redes sociales y el internet.

Posterior a ello, retomó el tema de los ‘Bots’ que el mandatario cree, son utilizados para difundir mensajes e información en su contra.

“Ayer una respuesta de twitter a lo que dijimos en la mañana. No les puedo decir exactamente que dijeron por que cómo no hablo inglés. La respuesta la pusieron en inglés y no pude enterarme.”