Todo un éxito el Trenzatón en Baja California Sur

Este sábado se realizó con éxito la campaña Trenzatón 2022, en las instalaciones del CRIT de Baja California Sur; evento donde se invitó a la población a donar su cabello para realizar pelucas oncológicas, ayudando emocional y psicológicamente a pacientes que se enfrentan al tratamiento del cáncer.

En tan solo minutos fueron llegando niños, jóvenes y adultos que se sumaron a esta noble causa.

Algunas personas se realizaron el corte de cabello ahí mismo y otras solo acudieron a entregar su trenza, la cual previamente y por su cuenta cortaron.

En entrevista para CPS Noticias, la Dra. María Elena Lerma, directora general del CRIT de Baja California Sur, agradeció al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT) y a ONCO-RETO por llevar a cabo dicho evento con causa y mencionó que algunas personas aparte de donar su cabello, apoyan con otras actividades.

Así mismo, nos compartió que todas las donaciones de cabello se van al CRIT de Aguascalientes, en donde cuentan con una fábrica de pelucas oncológicas, y en dicho lugar se procesan artesanalmente y se encuentran a disposición.

Durante el evento, algunos donantes nos compartieron su sentir hacía la causa.

“Me siento muy contenta, me siento muy feliz de poder apoyar a alguna persona que está pasando un mal momento. Tenía dos años sin cortarme el cabello y era por esta causa. Me lo he cuidado mucho para este momento y ojalá le sirva a alguien, es con mucho amor y respeto”, comentó Angelica Sánchez.