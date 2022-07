Exitosos números para “Fishing in the Five”

El Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, en coordinación con el H XVII Ayuntamiento de La Paz, organizaron el serial 2022 y 2023 “Fishing in the Five” en honor a Clicerio Mercado, coordinador de México del torneo en Los Cabos Bisbee’s; dicho certamen arrancó en la capital del estado y finalizará en Loreto en el 2023.

Luego de la competencia, en conferencia de prensa, el director de Fonmar, Martín Inzunza Tamayo, dio a conocer los resultados oficiales de la primera parada de este serial, el cual arrojó que fueron 167 equipos inscritos, de los cuales fueron 7 mujeres y 160 hombres dados de alta, para el domingo 10 de julio.

En su mayoría, 70% de los pescadores eran oriundos de La Paz, 15% del municipio de Los Cabos, 15% de Mulegé y Loreto y del interior de la república, así como también del extranjero; la báscula la detuvo el Dorado de Francisco Gaxiola Puppo, con 46.3 libras del equipo Marino, mientras que el segundo y tercer lugar fue para Iván Cárdenas y Ramón Collins con 41 y 39 libras respectivamente.

Como nueva modalidad, hubo catch and release de marlin, actividad que consistía en pescar, y posteriormente, volver a soltar a la especie al fondo del mar inmediatamente; de esta actividad se tuvo un registro de 32 videos, pues fueron 16 equipos los que presentaron la evidencia videográfica.

En total fueron 226 licencias expedidas para este torneo equivalente a $83,247. El monto captado por inscripciones fue de $835.00; así mismo se presentó el calendario completo del serial, el cual incluye otras paradas en diferentes puntos de la entidad como: Los Barriles, Buena Vista, Bahía Asunción, Puerto Chale y la conclusión tendrá lugar en Loreto en 2023.