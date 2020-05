Exsecretarios de Salud dejaron un “cementerio de hospitales” AMLO

(Notimex).- Ante la crítica de exsecretarios de Salud sobre la estrategia del actual gobierno federal para enfrentar la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que están en su derecho de opinar, pero criticó que durante su tiempo como funcionarios dejaron un “cementerio de hospitales y centros de salud”.

En ese sentido, el mandatario federal recordó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, inauguraron un hospital donde solo estaba lista la fachada, pero al interior no existía nada, pese a ello se pagó por una obra en donde solo hubo una especie de “escenografía”.

López Obrador reiteró que pese a las críticas de los exfuncionarios de Salud, en el país está garantizado el derecho a opinar, manifestarse, criticar o disentir, pero recordó que en el pasado no se hablaba de la corrupción en el sector salud como lo fue el Seguro Popular.

“Eso que llamaban Seguro Popular ni era seguro ni era popular. No había medicinas, no había médicos y mucha corrupción, muchísima corrupción, entonces, es natural que ellos no vean con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo. Pero qué bueno que hay este debate”, atizó.