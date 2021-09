“Extinción del Instituto de las Mujeres sería un retroceso a la equidad”

Luego de que la exdiputada Martha Tagle mediante sus redes sociales compartiera que el gobierno de la 4T planea como golpe final, desmantelar la política pública para la igualdad lo que implica la erradicación del Instituto Nacional de las Mujeres, así como Sipinna, Conapred, Conapo y Conavim; al respecto Olga Pilar Payan Beltrán, encargada de la Dirección General del Instituto de las Mujeres en Los Cabos aseveró que tal hecho sería un lamentable retroceso a la equidad y la igualdad.

Expuso que sería tirar a la basura años de lucha y trabajo que cientos de mujeres han hecho a lo largo de la historia por estar y permanecer.

“Sería retrasar los trabajos y volver a estructurar las formas en que las mujeres estarían presentes en las decisiones y en donde tengan que estar, pero confió en que las normas que nos rigen, las normas por las cuales existen todos estos mecanismos se lleven a cabo, estamos creyendo en el tema de apegarse a la normatividad, de que se aplique y que no sea una realidad, si no nada más un tema que salió y que esperemos que no sea esa la finalidad real”, expresó.