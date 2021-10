Facebook podría cambiar de nombre

El medio de noticias The Verge informó que la red social de Facebook, planea cambiar el nombre de su empresa como tal, para expandirse y crear un “metaverso”, o más bien, para no ser conocida únicamente por las redes sociales. La noticia podría darse a conocer el 28 de octubre por el director general (CEO), Mark Zuckerberg, en la conferencia anual que realiza la compañía “Connect”.

Sin embargo, se precisó que el cambio podría confirmarse incluso antes de la fecha y se prevé que beneficie a Facebook para posicionarla dentro de un grupo de redes que en el que se engloban WhatsApp o Instagram, que ahora son de su propiedad.

El medio que dio a conocer los datos aseguró que el nuevo nombre es una incógnita, además de mencionar que la red social no es la primera compañía en cambiar su nombre a medida que se va expandiendo, en el caso de Google, informó que se reorganizaría bajo el nombre de un holding llamado Alphabet, para indicar que no solo era un motor de búsqueda, o incluso Snapchat, que cambió en el 2016 su nombre a Span Inc., en el mismo año en el que lanzó sus primeras gafas con cámaras Spectacles.

La tirada de Facebook al cambiar su nombre

Facebook anuncio que estaba en planes de contratar a 10 mil empleados para trabajar en un “metaverso” en Europa, que será un gran capitulo para la expansión de la empresa al igual que un “foco grande” para la evolución del Internet y del Internet móvil.

Si bien traerán beneficios a la compañía, muchos creen que se trata de una medida desesperada de una red social que se encuentra en crisis, luego de perder su reputación tras sufrir escrutinio e investigaciones en Estados Unidos durante los últimos años, pues Zuckerberg sabe que la red social tiene una fecha de expiración, por lo que muchos expertos aseguran que esa es la razón por la que se la vive clonando y comprando a los competidores.

Recientes acusaciones

Recientemente, una exempleadas de Facebook llamada Fraces Haugen filtró información interna a The Wall Street Journal y acuso que la plataforma era peligrosa para los menores. Frances declaro ante el Senado de Estados Unidos que a la empresa no le importa la seguridad de los usuarios, pues ocultaba que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia, al igual que oculta información al publico y al gobierno.

Ante estas acusaciones la empresa anuncio nuevos controles en sus plataformas para proteger a los jóvenes.