La falla de Anatolia, responsable de los sismos de Turquía

Si bien, los terremotos no pueden predecirse, Turquía cuenta con una de las zonas sísmicas más extensas y poderosas de todo el mundo, la falla de Anatolia; la responsable de estos dos últimos sismos de 7.8 y 7.5 que sacudieron violentamente este país, además de Siria y que fue percibido en al menos 114 naciones más.

Esta se formó hace 23 millones de años y se extiende a lo largo de la mayor parte de la península de Anatolia, en Asia Menor, las fallas en el interior de esta placa tectónica recorren todo Turquía y estos eventos devastadores no fueron los primeros en registrarse, en 1999 un movimiento telúrico de magnitud 7.4 cobró la vida de más de 30 mil personas en la ciudad de Izmit.

De acuerdo con diversos investigadores, el movimiento de este 6 de febrero y el cual ha cobrado la vida de más de 6 mil personas, ocurrió en la llamada Falla de Anatolia Oriental o falla transformante del Mar Muerto, tuvo un movimiento de desplazamiento, además de que no había presentado actividad relevante en mucho tiempo, lo que podría ser uno de los factores a los que los científicos atribuyen su potencia.

Animated map of seismicity near Turkey quakes starting ~3am local time plotting Feb 6 M7.8 mainshock (pink), early aftershocks (orange), M7.5 aftershock to the north (tan), and subsequent aftershocks in the north (tan). Time vs. magnitude progression shown on bottom graph. pic.twitter.com/TTa7qdZWzO

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 7, 2023