Falla en motor provocó chispas por fricción de metales: Viva Aerobus

Después de los videos compartidos en redes sociales donde se observa que se incendia un motor de un avión de Viva Aerobus tras despegar del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Los Ángeles, la aerolínea precisó que la falla ocurrió en el motor número dos, lo que ocasionó “la salida de chispas por fricción de metales”.

En un comunicado, Viva Aerobus dijo que “ayer a las 22:03 horas, despegó una de nuestras aeronaves con matrícula XA-VAJ cubriendo el vuelo VB518 de la ruta Guadalajara – Los Ángeles”.

Afirmaron que en todo momento se mantuvo el control del avión conforme a los procedimientos establecidos por el fabricante, mismos que están diseñados para continuar una operación segura bajo estas condiciones.

Un pasajero mencionó que no se activaron los protocolos de seguridad en el avión por parte de la tripulación, pero Viva Aerobus manifestó que sí se brindó “atención oportuna y profesional a los pasajeros que así lo requirieron”.

En Twitter circula un video en donde un avión de Viva Aerobus presenta una falla en su motor después de despegar del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Los Ángeles.

En el video captado por pasajeros, se observa la llegada de bomberos para auxiliar a los tripulantes.

Al arribar el personal de emergencia, uno de los pasajeros menciona que están “asustados” después del incidente.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

— kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022