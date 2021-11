Fallece el diseñador Virgil Abloh, de Louis Vuitton

El estadounidense Virgil Abloh, estilista y director artístico de las colecciones masculinas de la casa Louis Vuitton, falleció este domingo a los 41 años víctima de un cáncer, anunció el grupo LVMH, casa madre de Louis Vuitton.

Primer gran diseñador negro, comprometido con la afirmación de las culturas afroestadounidenses, Abloh alcanzó en 2018 uno de los puestos más codiciados del mundo de la moda.

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/9JkyCcBYXm

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 28, 2021