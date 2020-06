Fallece el actor Ian Holm a los 88 años

Foto: Gettyimages.ru

RT.- El emblemático actor británico, Ian Holm, falleció este viernes en Londres a los 88 años. La muerte de Holm ha sido confirmada por su agente, quien comunicó que el intérprete falleció en un hospital a causa de una enfermedad relacionada con el párkinson.

El fallecimiento del actor tiene lugar unas semanas después de que Holm se disculpara con los fanáticos por no poder participar en una reunión virtual del elenco de ‘El Señor de los Anillos’, famosa trilogía en la que interpretó al hobbit Bilbo Baggins.

Holm comenzó su carrera en el escenario, convirtiéndose en una estrella de la Royal Shakespeare Company, pero abandonó el teatro a mediados de la década de 1970, después de un caso severo de miedo escénico, sufriendo ‘una especie de colapso’ durante una actuación de ‘The Iceman Cometh’, en 1976.

En 1979, obtuvo uno de sus emblemáticos papeles en la gran pantalla, al interpretar al androide Ash en la película ‘Alien: el octavo pasajero’.

Bilbo no apareció en la segunda parte de la saga, ‘Las dos torres’, pero Holm regresó para la parte final, ‘El retorno del rey’, y actuó en la primera y tercera entrega de la trilogía ‘El Hobbit’, que se estrenaron en el 2012 y 2014, respectivamente.

R.I.P. to Ian Holm who has passed away at the age of 88. pic.twitter.com/CXJs0Jfh17

— Films to Films 🎥🎬 (@FilmstoFilms_) June 19, 2020