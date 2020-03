Fallece el compositor Alan Merrill por COVID-19

El estadounidense compuso el tema I Love Rock ‘n’ Roll

(Notimex). – El compositor estadounidense Alan Merrill, reconocido por escribir el tema I Love Rock’ n ‘Roll falleció a causa del COVID-19 a los 69 años, en la ciudad de Nueva York.

Su hija Laura, anunció el fallecimiento del músico por medio de redes sociales. “Me dieron dos minutos para despedirme antes de que me apresuraran. Parecía tranquilo y cuando me fui todavía había un rayo de esperanza de que no sería una cinta al lado derecho de la pantalla de noticias de CNN/Fox. Caminé 50 cuadras hasta mi casa aún con esperanza en mi corazón. La ciudad que conocía estaba vacía. Sentía que era la única persona aquí y tal vez lo era en muchos sentidos. Cuando llegué a las puertas de mi departamento recibí la noticia de que se había ido”, relató.