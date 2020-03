Fallece el presentador estadounidense James Lipton

El también actor y guionista recibió a más de 250 invitados en su programa Inside the Actors Studio

(Notimex).- El presentador James Lipton falleció a los 93 años, a causa de un cáncer, reconocido por el programa Inside the Actors Studio, en el cual entrevistó a diversas personalidades de Hollywood, entre los que figuran Tom Hanks, Viola Davis, Meryl Streep, Robin Williams y George Clooney.

Medios internacionales replicaron el mensaje de su esposa, Kedakai Turner, quien fue la encargada de dar la noticia. “Hay tantas historias de James, pero estoy segura de que le gustaría ser recordado como alguien que amaba lo que hacía y tenía un tremendo respeto por todas las personas con las que trabajaba”.

Inside the Actors Studio -grabado en un teatro en donde se podía interactuar con estudiantes- fue emitido entre 1994 y 2018. Además de ser el presentador, Lipton fue el guionista y productor del show, nominado en 15 ocasiones a los premios Emmy.

El estadounidense -que en 2007 recibió un Emmy por su trayectoria- también se desempeñó como decano de la Actor Studio Drama School, de la Universidad Pace de Nueva York. Fue guionista en series como The Edge of Night y Return to Peyton, además de tener participaciones como actor en Bewitched, Arrested Development y The Goldbergs, entre otras.

Lipton prestó su voz en la película Bolt y escribió el musical de Broadway Sherry! También publicó el libro An Exaltation of Larks y la novela Mirrors, que luego fuera adaptada en una película