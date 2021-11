Fallece Frank Williams, un pionero de la Fórmula 1

El británico Frank Williams, fundador de la célebre escudería de Fórmula 1 que lleva su nombre, falleció a los 79 años, anunció este domingo el equipo a través de un comunicado.

La escudería creada por Frank Williams en los años 1970 conquistó 16 títulos mundiales entre 1980 y 1997, nueve de constructores y siete de pilotos.

Sir Frank era tetrapléjico desde un accidente de coche en marzo de 1986 y pasó las últimas décadas de su vida en silla de ruedas.

Sir Frank Williams

A man who succeeded against the odds to become a true Formula 1 legend

Rest in peace, Sir Frank pic.twitter.com/WLFCDl6uyV

— Formula 1 (@F1) November 28, 2021