Fallece Kim Shattuck, exbajista de Pixies

La también líder del grupo The Muffs padecía esclerosis lateral amiotrófica

México, 3 Oct (Notimex).- La exbajista de la banda estadunidense de rock alternativo Pixies, Kim Shattuck, falleció a los 56 años a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa, con la que luchaba desde 2017.

Kevin Sutherland, esposo de la también líder de la banda de punk rock The Muffs, confirmó a través de sus redes sociales el deceso de la artista, y dijo que murió pacíficamente mientras dormía.

“Esta mañana el amor de mi vida falleció pacíficamente mientras dormía después de una lucha de dos años contra ELA. Soy el hombre que soy ahora por ella. Vivirá con todos nosotros a través de su música, nuestros recuerdos compartidos y en su feroz y creativo espíritu”.

A su vez, Pixies destacó el talento como compositora e intérprete de Shattuck, quien formó parte de la agrupación en 2013, durante una gira por Europa, tras la repentina salida de Kim Deal.

“Estamos devastados por su muerte. Era una música genuina, compositora e intérprete que comprometió su vida con la causa. Nos trajo toda su fuerza y esfuerzo y somos afortunados de que lo compartiera con nosotros. DEP”, fue el mensaje que le dedicó la banda en sus redes sociales.

Kim Shattuck, quien comenzó su carrera como integrante de The Pandoras, fue cofundadora y vocalista de The Muffs, agrupación formada en 1991 y con la cual lanzó cuatro álbumes de estudio.

La bajista colaboró además con otras bandas del género como NOFX, The Dollyrots y Bowling for Soup. En 2014, The Muffs se reunió para producir su primer disco en 10 años, Whoop dee doo, y luego de cinco años sin actividad, la formación musical lanzará su próximo álbum, No Holiday, el 18 de octubre próximo.