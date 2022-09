Fallece la Reina Isabel II a los 96 años

Este jueves la Reina Isabel II a la edad de 96 años en el Castillo de Balmoral, en Escocia, donde se encontraba desde hace algunos días tras presentar los primeros problemas de salud.

La Reina Isabel II subió al trono real en febrero de 1952, ostentando así el reinado más largo que en la historia británica.

Durante su reinado, ha visto entrar y salir a más de una docena de Primeros Ministros, siendo Liz Truss, la decimoquinta y última en ser reconocida por la monarca apenas hace dos días, en el Castillo de Balomoral.

De acuerdo con los protocolos reales, a partir de este momento, tras confirmarse el fallecimiento de la Reina, el Principe Carlos asciende oficialmente al trono bajo el título de Carlos III.

Asimismo, a partir de este momento se estará realizando la llamada Operación London Bridge is Down, o El Puente de Londres ha caído, la cual durará varias semanas tras la muerte de la monarca y consiste en una serie de actos funerarios y ceremoniales vigentes desde la década de 1960.

Al morir en Escocia, se realizarán una serie de rituales en algunas catedrales de Escocia hasta que finalmente el ataúd de la Reina sea trasladado a Londres mediante el tren real británico.

Ya en esta ciudad, su cuerpo será llevado al Salón del Trono en el Palacio de Buckingham, donde permanecerá hasta que se realice su funeral en la Abadía de Westminster.

Tas esta ceremonia religiosa, el ataúd será llevado mediante una procesión desde Hyde Park hasta el Castillo de Windsor, lugar donde descansará junto a los restos de su padre, el rey Jorge VI, y esposo, el príncipe Felipe.

Para el día de mañana, el Consejo de Adhesión, se reunirá y realizará la proclamación oficial de Carlos como Rey, sin embargo, hasta el momento se desconoce el nombre oficial que adoptará el nuevo monarca.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022