Fallece Patricia Bosworth debido a complicaciones por COVID-19

(Notimex).- La actriz y periodista estadounidense Patricia Bosworth, falleció a los 86 años debido a complicaciones de COVID-19 en Nueva York, después de desarrollar neumonía.

La también biografa comenzó su carrera en 1958, participó en proyectos como The Sin of Pat Muldoon, Inherit the Wind, Small War on Murray Hill y en la televisión con algunas series como Naked City o The Secret Storm.

Quizás uno de sus personajes más reconocidos es el de monja, que realizó junto a Audrey Hepburn’s en The Nun’s Story, en 1959, dirigida por Fred Zinnemann, que tuvo ocho nominaciones a los premios Oscar, que incluyó las categorías película, director, actriz y fotografía.

Bosworth escribió algunas biografías de personajes icónicos, de la talla de Montgomery Clift y Marlon Brando, incluso publicó dos libros con sus propias memorias. El primero llamado Anything Your Little Heart Desires: An American Family Story y el segundo The Men in My Life: A Memoir of Love and Art in 1950s Manhattan.

Formó parte del Actors Studio en Nueva York, hasta que en 1960 decidió hacer un giro en su carrera hacia el periodismo y los espectáculos, en donde ocupó cargos en diversos medios entre los cuales destacan New York magazine, The New York Times y Vanity Fair.