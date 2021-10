AMLO tacha como falso informe de EU sobre reforma eléctrica

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, al cual calificó como falso además de asegurar que “no suena lógico, suena metálico”.

Además, el presidente dijo que envió una carta a Joe Biden en la cual reafirma su postura con respecto a la lucha contra el cambio climático:

“Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza junto con el señor John Kerry para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global”.

Asimismo, hizo hincapié en que su gobierno está comprometido con la producción de energías limpias y dijo que, por el momento, no dará a conocer la información de la carta enviada a su homólogo:

“Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias, como no sé si ya recibió la carta no podría darla a conocer ahora, no es lo más conveniente. Forma es fondo. Voy a esperar. Hoy voy a cerciorarme si ya recibió la carta y mañana la damos a conocer”.