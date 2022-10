Falta de alumbrado público expone a estudiantes

Tras haber recibido un mensaje a nuestra mesa de redacción sobre la falta de alumbrado público en las inmediaciones de al menos 4 centros educativos en San José del Cabo, acudimos a la zona antes referida para atender la denuncia.

“Hola buenos días. Quisiera me ayudaran a reportar unos reflectores que no funcionan y que desde hace 2 semanas hemos estado reportando, no nos hacen caso. En este parque y cancha salen vecinos a jugar por la noche y cuando pasan los jóvenes de las escuelas está muy oscuro, está en Vista Hermosa, Circuito Patos justo atrás del Cecyt 04, Secundaria 34 y las otras 2 escuelas; la verdad, da pena que Servicios Públicos de San José no nos apoye. En ese sentido, agradecería su apoyo”, se lee en el mensaje de la redacción.