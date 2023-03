Carece BCS de bolsas para donar sangre en hospitales públicos

La tarde de ayer, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos recibieron una denuncia de Estefanía, en la que expresa la difícil situación que está atravesando un bebé que se encuentra internado en un hospital de La Paz y que necesita sangre para continuar con su tratamiento.

“Fíjate que estamos pasando por un momento feo en el que un bebé, que está en La Paz, está internado y necesita sangre, ¿eh? Por fin, el Hospital de La Paz nos permitió donar aquí en San José y en San Lucas. Hoy en San Lucas, nos comentaron que el IMSS ya no tiene bolsitas para donar, por lo que nos pidieron que volviéramos más tarde, ya que en todo el estado no había.

Pero al parecer, sí hay bolsitas. Entonces, es algo frustrante que no quieran tratar al bebé porque ya ha tenido varias cirugías y están pidiendo donadores. Los donadores van, pero nos topamos con que no hay bolsas, ¿no? No sé si realmente te dedicas a publicar este tipo de notas, pero si es así, házmelo saber y te lo agradecería mucho de todo corazón.”