Falta de choferes afecta movilidad nocturna en CSL

En redes sociales los usuarios del transporte público en Cabo San Lucas han denunciado que las corridas de los camiones concluyen muy temprano, mencionan que en la zona turística prácticamente a las 9 de la noche, ningún gremio está ya ofreciendo el servicio; provocando malestar entre la ciudadanía.

En este tema, el presidente de la Unión de Transporte Colectivo y Urbano en Cabo San Lucas, Arisandy Pineda, comentó que el mantener un horario corrido desde las 5 de la mañana hasta casi las 11 de la noche es muy complicado, ya que argumentan que las bajas ventas no les permite extender sus horarios.

“Tienen diferentes horarios, las diferentes rutas cuentan con sus horarios de inicio. Una de las rutas que terminan temprano es la de Azteca, Panteón, Costco, las que terminan más tarde son las de Lomas del Sol, Caribe, Mesa. Nos iban a estar escoltando, nos iba a estar acompañando para hacer está ruta; pero realmente en estos momentos no hemos puesto en marcha esta ruta porque no nos hemos recuperado.”

Uno de los mayores problemas que registran los transportistas es que no cuentan con el personal necesario, la gran mayoría trabaja a un 70% de choferes, lo que les impide ampliar sus rutas a muy altas horas de la noche, además de que no existen las garantías necesarias de seguridad para que las unidades de transporte circulen por las calles sin ser vandalizadas o asaltadas.

“Hemos tenido muchos problemas en cuestión de choferes, por ejemplo hemos anunciado en el mismo camión, pegando hojas, en las redes sociales. No nos hemos podido establecer en cuestión de los choferes. Así es, porque sí está un solo chofer, no puede iniciar a las 5 am y terminar a las 12-1 de la mañana y volver a comenzar muy temprano.”