La falta de cuenta bancaria frenó la recaudación del Derecho al Saneamiento Ambiental

El primero de septiembre del 2022 inició el cobro del Derecho al Saneamiento Ambiental que va acorde con el valor del 35% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que los visitantes que arriben al destino tendrán que pagar este valor por cada cuarto-noche que se hospeden, siendo los hoteles los encargados de cobrar y declarar los recursos a las arcas municipales.

Los datos oficiales revelan que la Tesorería de Los Cabos apenas logró recaudar un 25% de la estimación que planteó el presidente municipal en septiembre pasado, cuando declaró que la meta era recaudar alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Sin embargo, el gobierno municipal está lejos de cumplir la proyección recaudatoria.

Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, en entrevista exclusiva para CPS Noticias explicó que la cuenta bancaria de la dirección de Ingresos Municipal, la cual va ligada al fideicomiso del aprovechamiento, no estaba lista. De acuerdo con la representante hotelera, hace un par de días el Ayuntamiento de Los Cabos les proporcionó la cuenta donde se deposita lo recaudado por el cobro del Derecho al Saneamiento Ambiental.

No estaba lista la cuenta que está ligada al fideicomiso, nos acaban de pasar la cuenta la semana pasada, entonces, el cobro se ha venido realizando; el hotel había estado reteniendo ese recurso. Los turistas venían, pagaban el recurso, pero no había donde depositar ese dinero”.

Tras ser cuestionada sobre la baja recaudación de este aprovechamiento, la Asociación de Hoteles comentó que 23 hoteles decidieron depositar el recurso recaudado durante el mes de octubre directamente en las cajas recaudadoras del Ayuntamiento de Los Cabos.

Los hoteleros explicaron que el aprovechamiento que recaudan no pueden tenerlo mucho tiempo en sus cuentas bancarias, ya que esto les implica que comiencen a generar otro tipo de impuestos.

“Todos los socios han estado realizando este cobro, hay unos que han estado pagando inclusive en ventanilla, por tema de corporativo no podían quedarse con el dinero mes a mes. Ahorita nos tenía un poco preocupado el fin de año, de como quedaría ese recurso, porque no es propio del hotel, el no hacerlo podría generar otro tipo de impuestos. Por parte de nuestros socios todos están realizando este cobro, legalmente todos deberían estarlo haciendo; sean socios o no. Sean hoteles, moteles o casas de renta deben estar realizando este cobro”.