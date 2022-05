Cabeños denuncian falta de agua por tomas clandestinas en CSL

Aunque los trabajos para la mejora del suministro de agua han dado buenos resultados, habitantes de Cabo San Lucas aún tienen retraso en la llegada del vital líquido, el principal problema que ellos refieren es que la falta de agua se debe a las tomas clandestinas presuntamente ubicadas en las colonias de irregulares.

Por tal motivo el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se acercó a la ciudadanía para saber sus puntos de vista ante esta problemática.

La señora Verónica expresa que es muy poca el agua que llega e incluso en el programa “Tandeo” es poca la presión que dejan para llenar los tinacos y con ello cubrir todas las necesidades diarias, respecto a la falta del agua ella refiere que se le ha informado que es debido a las por tomas clandestinas donde roban el líquido.

Por otro lado la ciudadana Norberta Monzón asegura que se están gastando lo que no tienen por el hecho de comprar agua, ya que es fundamental y muy indispensable en el lugar, por lo general el suministro llega a su hogar cada 20 días.

La señora Jessica gasta un aproximado de 600 pesos por semana ya que en la colonia El Mezquite no cuenta con suministro de agua ni drenaje si llegan pipas pero hasta el momento de esta publicación nunca a alcanzado agua:

“No pues allá no tenemos drenaje ni nada de eso tenemos que comprar el agua en las pipas, yo tengo que comprar el agua por lo que he visto pasan las pipas a dejar el agua pero nunca me ha tocado, el tinaco me sale en 200 pesos y el tinaco rojo me sale en 100 pesos yo adquiero como 2 veces a la semana el servicio de pipas”.