Falta de capacidad para generación de energía eléctrica y agua potable, problemas torales que deben resolverse: Isaías González Cuevas

San José del Cabo.- En el marco del Informe de Labores del dirigente estatal de la CROC en Baja California Sur, Esteban Vargas Juárez, el líder nacional de esa central obrera y diputado federal, Isaías González Cuevas observó que hoy en día el sindicalismo ya no es solamente atender a los trabajadores en las fuentes de empleo y temas que tienen que ver con el contrato colectivo y salario, sino que implica ir más allá, a donde vive la familia, en su entorno y hacer trabajo social para mejorar las condiciones de los trabajadores.

De tal manera que se tienen problemas graves como el medio ambiente, basura, desforestación, la falta de energía eléctrica y falta de agua potable, observó el líder nacional croquista.

En el tema de la generación de energía, subrayó que ya hay compromisos para mejorar el tema del abastecimiento, pero no son suficientes.

“Hemos estado también con las empresas que se dedican a generar energía eléctrica renovable, y bueno, no se puede resolver como se quisiera, se necesita por lo menos para este año, los técnicos que saben, 200 megawatts se tienen que generar y no hay manera porque las plantas de Comondú y La Paz ya dieron su capacidad, les falta mantenimiento y si hubiera más capacidad ya no se puede porque la red de suministro ya no le cabe más electricidad, le falta más capacidad, por lo tanto tenemos ahí problemas y sobre todo quien lo sufre más es la gente trabajadora, la familia, la que vive en la colonia”, puntualizó.

Por eso, abundó, han ido hablar con la gente de la Universidad, con los técnicos, con empresarios y con el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque esto es un asunto que mucho preocupa a la comunidad y al sector empresarial.

“Hablamos con el director de la Comisión Federal de Electricidad, quien tiene instrucciones del Presidente de la República de resolver este problema, pero qué le falta…dinero. ¿Cuál fue el último compromiso? pues para este año puede apoyar con 180 megawatts, cuando Baja California Sur necesita 200 megawatts este año; se van a generar y ayudar a resolver el problema y no sufrir apagones como el año pasado, ayudará el sindicato para que la voz de los trabajadores se escuche y los Gobiernos federal, estatal y municipios logren resolver este asunto”.

Los especialistas en el tema tienen un plan, pero eso cuesta tiempo y dinero, de todas formas se tiene que resolver. Sólo unidos, seguir trabajando para que logremos tener el recurso, sólo con dinero se puede resolver este déficit de energía eléctrica.

En cuanto al tema del agua potable, hay un déficit muy serio en el estado, que mucho ayudará una segunda planta desalinizadora, pero son muchos los retos, por lo que el sindicato está en la mejor disposición de coadyuvar para avanzar en este otro segundo tema prioritario, concluyó.