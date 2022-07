Falta de médicos mexicanos es culpa del neoliberalismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió nuevamente su iniciativa de contratar médicos cubanos y recalcó que no le hacen “mella” las críticas de sus opositores pues aseguró que a México le faltan trabajadores de la salud capacitados.

Durante su conferencia matutina, el presidente, culpo a los gobiernos neoliberales por la falta de personal médico, el cual dijo no fue capacitado adecuadamente pues solo tenían acceso a esta carrera aquellos que más recursos tienen, por lo que en la actualidad hay una falta de personal sobre todo en las zonas rurales y marginadas donde dijo “no hay médicos”.

“Necesitamos a los médicos para curar a nuestro pueblo, y que independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, se indague, para que nos crean que no tenemos médicos, no tenemos especialistas, porque durante todo el periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación, en salud, porque el proyecto era privatizar la educación, privatizar la salud, que estudiaran, esa era la escena del pensamiento conservador, neoliberal el que tuviera que pagar la colegiatura”, expresó.

Ante los señalamientos en su contra por esta medida, López Obrador, señaló que no se ve afectado por las críticas.

“¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar, que va a hacer mella en mi propósito de contribuir en la transformación de México como lo estamos haciendo millones de México? Claro que no. Como decía Ponciano Arriaga `Entre más me golpean, más digno me siento´”, manifestó.