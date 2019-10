Falta de oportunidades laborales, el gran reto que enfrentan adultos mayores: Salomón

San José del Cabo.- En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, el señor Salomón Barrientos, originario del estado de Durango y quien se dedica a empacar mandado en las tiendas con una jornada de 4 horas, nos comparte que vino a radicar al municipio en los años 70’s en busca de oportunidades laborales.

“Estuve trabajando en un reconocido desarrollo, posterior a ello, colaboré un tiempo en el Gobierno municipal y luego, ante la falta de oportunidades por su edad, tuve la necesidad de conseguir un empleo empaquetando mandado en las tiendas, donde hay un espacio digno en donde puedan ganarse unos pesos, nos comparte”, dijo.

“Cuando dejé de colaborar en el Gobierno municipal ya no me dieron oportunidades de desarrollarme en los trabajos normales y el único trabajo que hay para los adultos mayores es en las tiendas empacando mandado y es donde trabajo para resolver mi problema económico, pues afortunadamente vivo en casa de un hermana desde aproximadamente unos 2 años, porque yo tenía mi esposa pero se enojó y se fue, vendimos la casa y me quedé sin nada, entonces pues ahora ando batallando, no tengo casa”.

Compartió que lo poco que saca de su trabajo le ayuda para comer y cubrir algunas de sus necesidades, sin embargo dijo, uno de los grandes retos que debe enfrentar el adulto mayor es la falta de oportunidades laborales.

“Lo poquito que saco en las tiendas me ayuda para comer y medio cubrir mis necesidades; pero habemos muchos adultos que todavía podemos trabajar, como yo; considero que puedo desempeñar algunos trabajos, no tan pesados pero va uno a buscar trabajo y no le dan, le dicen que ya está uno muy mayor; yo de mi parte quisiera que nos dieran un trabajo, una oportunidad para poder resolver al 100% nuestros problemas económicos. Y no es que el adulto mayor esté débil, sino que no nos dan ni siquiera una oportunidad, los trabajos que quizá podríamos desarrollar que no son tan pesados, se los dan a los jóvenes de 18 o 20 años, lo cual considero está mal”.

Reiteró que considera que a los adultos mayores se les deberían de brindar oportunidades de trabajo para que así pudieran tener también oportunidad de tener una casa o un cuarto en donde vivir, ya que hay algunos adultos que al carecer de ello, duermen en la calle.

“Hay muchos que no tienen casa o en dónde vivir y tienen que dormir en la calle, otros más mueren. Además, claro que no nos dan seguro ni prestaciones en nuestro trabajo, de hecho tengo Seguro Popular, pero sabemos que no cubre todo, porque en ocasiones he estado en situaciones donde ocupo ciertas medicinas y no las tienen, y uno como puede debe de comprarlas”.

“Si no trabajas no comes”, aseveró el señor Salomón, quien destacó que hay muy pocos adultos mayores que tienen el apoyo de su familia o alguien cercano.

“Me he encontrado en la situación donde gasto mi dinero en medicinas y me quedo sin lo que tenía contemplado para mis comidas, y ni modo, me tengo que aguantar, hay muchas carencias en el sector salud, por lo que debo solventarlo en ocasiones yo”.