Falta de trabajo comienza a hacer estragos en familias de San Antonio

La Paz.– Habitantes de San Antonio piden apoyo de despensas para enfrentar la contingencia.

Mediante mensajes a CPS Noticias los habitantes de esa comunidad refieren que por la emergencia sanitaria de Covid-19 cuentan con menores ingresos y ya están comenzando a tener problemas.

Aseguran que ninguna autoridad está atendiendo la emergencia sanitaria, “nos piden que nos quedemos en nuestra casa y que no salgamos, pero el alimento se está acabando, a la fecha ninguna autoridad nos ha visitado”, comentaron.

Subrayan que por culpa de la contingencia muchas personas se quedaron sin trabajo y por consecuencia las familias están sufriendo de falta de dinero y alimento.

Refieren que tampoco existe la posibilidad de ir a la ciudad a buscar alimento porque temen contagiarse y regresar con sus familias y exponerlas.

“Me duele ver cómo las autoridades no nos escuchan y no se acuerdan de nosotros”, dicen en los mensajes.