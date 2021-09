Síndica lamenta falta de entrega de carpetas de la XIII Administración

El que nada debe nada teme, si las carpetas de las distintas áreas de administración en el proceso de entrega-recepción ya están listas, según información del actual síndico, Alejandro Fernández, porqué no las han entregado para ir avanzando en la revisión por parte del gobierno entrante, así lo manifestó la Síndica Electa, Alondra Torres, en conferencia de prensa, acompañada por integrantes del próximo Cabildo.

Indicó que la postura de quienes presidirán el próximo gobierno municipal en esta Comisión Mixta de Entrega Recepción siempre fue trabajar de manera coordinada y con total cordialidad y así fue en las primeras reuniones, pero ya no pudo realizarse la última donde se esperaba que el actual gobierno entregara todas las carpetas de la información por dependencia, sin embargo, cada quien, se dijo respetuosa de la postura, pero si sería importante el contar ya con toda la información.

Dejó en claro que no hay molestia ni enojo en los integrantes de esta Comisión por el gobierno entrante, porque la ley es clara, en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Baja California Sur establece que el 28 de septiembre es la entrega oficial de as carpetas, más si bien es cierto, la finalidad de ella como síndica electa en conjunto con la comisión es que la entrega se diera antes para ir avanzando con la información.

Sobre todo contar ya con todos los datos de las áreas más relevantes de la administración municipal como es Tesorería, Desarrollo Social, Contraloría, Oficialía Mayor, reiterando que durante las primeras reuniones de la Comisión Mixta se les dio a grandes rasgos las situación que guarda la administración, más se requiere que se entreguen las carpetas, es decir que hagan la entrega vía oficial de la documentación, expedientes y todo en cuanto guardan las áreas del Ayuntamiento.

Precisó que en los acercamientos que hubo con los funcionarios y síndico se acordó que la entrega pudiera ser antes del 28 de septiembre, son pocos días para tanta información más sin embargo, se hicieron mesas de trabajo y en ese marco le solicitó al síndico Alejandro Fernández si podrían reunirse en una última sesión para ya empezar a revisar lo que son las carpetas, lo que es palpable que se tiene que revisar, pero por una u otra cosa no se dio esta reunión ni la entrega de las carpetas.

“Doy por entendido con todo respeto que no se nos va a entregar la información antes del 28 de septiembre, dado a que no hay voluntad, me gustan las cosas claras y así debe ser esto, no hay voluntad”, puntualizó.