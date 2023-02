Falta de espacios en escuelas la constante preocupacion de los padres

Continua por parte de la Secretaría de Educación Pública el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2023-2024, esto desde el pasado primero de febrero y será mañana el último día. Las preinscripciones son en la modalidad en línea, motivo por el cual padres de familia deberán relacionarse con los medios electrónicos para el pre registro de sus hijos.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos sostuvo una entrevista con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, para conocer cómo ha sido el estado de las preinscripciones, y refirió que a la fecha los padres de familia ya se encuentran familiarizados con este nuevo sistema de reinscripción.

“La verdad es que este ciclo escolar, hemos tenido menos llamadas de los padres, como que ya van aprendiendo cómo se hace, como que es más sencillo en esta ocasión y hemos tenido menos llamadas para guiarlos en el proceso, porque al principio era como complicado, pero ahorita ya está más dominado. No tenemos tantas llamadas una o dos, no muchas para ver el tema”.

Sin mayores complicaciones para el proceso de reinscripción, López Monje declaró que el problema que se ha presentado y por el cual los padres de familia se encuentran preocupados es el relacionado a la falta de lugares en instituciones de nivel secundaria, pues de acuerdo a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, poco más de 60 alumnos no han logrado acceder al derecho de educación.

“A nivel secundaria tengo 62 niños sin escuela, en este ciclo escolar 2022-2023 no fueron a la escuela, no hubo espacio para ellos en ninguna institución. Nosotros hemos estado solicitando que se den los espacios, pero hasta el momento la Secretaría de Educación Pública ha hecho caso omiso a esta solicitud y no han hecho caso para nada, ya se hizo desde septiembre estamos peleando por esos lugares, este ciclo escolar padres de familia continúan buscando un lugar para sus hijos. Este año se perdió, los niños no tuvieron educación y se atentó contra el derecho a la educación de los niños”.