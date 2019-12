Falta infraestructura e impera la anarquía; gran problema de Los Cabos, urgen soluciones

Reportaje

Coinciden alcaldesa Armida Castro, Director de Desarrollo Urbano, regidores, ingenieros, arquitectos y el titular del Implan, que deben reforzar acciones los tres niveles de gobierno para atender los grandes retos del destino. Refiere Ernesto Amador: “Las grandes obras que requiere Los Cabos es imposible que resuelva el Municipio en tres años’’, la Munícipe cabeña coincidió con el funcionario y señaló que hay fuertes retos para el 2020, hay que seguir avanzando

Leticia Hernández

Esmeralda Ocampo

Guillermina de la Toba

Ligia Romero

Graciela de la Cruz

Los Cabos.- Los Cabos, uno de los destinos más exitosos de país, con incremento del 6.4 por ciento de pasajeros vía aérea en este 2019 con referencia al año anterior, en total 5 millones de visitantes, con inversión turística y hotelera que no ha parado; en el otro rostro, en el tema social, enfrenta un serio problema de infraestructura aunado al drama de la anarquía de sus habitantes.

Con fraccionamientos en medio de arroyos, escasez de agua potable, con desborde de drenaje, falta de escuelas para atender la creciente demanda educativa y de instalaciones hospitalarias, Los Cabos enfrenta un serio reto para los tres niveles de gobierno, con un deterioro grave en las calles de la ciudad.Desde el punto de vista de los colegios de Ingenieros y Arquitectos, el desarrollo va por encima de las posibilidades de atención de los gobiernos, producto de este importante crecimiento poblacional, ante el imán de la inversión, cientos de familias llegando cada día a este lugar, en busca de mejores condiciones de vida.

La sobrepoblación en las zonas de alto riesgo, también producto de este crecimiento explosivo, de las tareas pendientes.

El drama de la anarquía sigue adelante. Antes del puente El Chaparro, las calles adyacentes a la carretera, son alcanzadas por vialidades improvisadas, de terracería. Hay más fraccionamientos, hay más viviendas, hay más crecimiento inmobiliario. Se repite lo mismo, a los fraccionadores se les permite construir sin la debida urbanización.

En el área no hay drenaje; los escurrimientos de aguas sin tratar se observan desde la altura de Home Depot hasta Waltmart; tiraderos jabonosos que avientan establecimientos y que dañan el pavimento, como ocurre a un costado de la planta de la CFE. Todo pasa como si nada.

En Cabildo unos cuantos deciden el futuro de todos. Pero, en estas decisiones quedan al margen del impacto de sus decisiones. Así como los ediles autorizan de un plumazo fraccionamientos sin importar las condiciones que presentan en urbanización, deberían de asumir responsabilidades para saber y actuar en consecuencia en qué va a pasar con el tratamiento de aguas y el abasto del agua potable.

Ahí está el simple ejemplo de la criminal escuadra a un costado del acceso a Costco. Se permiten fraccionamientos sin la debida urbanización. Y El Tezal y sus zonas de influencia, como en otros puntos, ya enfrentan las consecuencias.

Con un Instituto de Planeación Municipal desaprovechado.

De los pendientes, que la calidad de la oferta turística que distingue a Los Cabos, alcance la calidad de la propuesta de urbanización. Y si los recursos públicos no van a la par del crecimiento demográfico, que cuando se autoricen fraccionamientos no se le abone a más anarquía y que éstos cumplan con una propuesta integral de urbanización con drenaje, vialidades paralelas, no vialidades a un embudo.

Es grotesco ver a estos fraccionamientos con calles de terracería que los cruzan, y sin ninguna propuesta para el desborde pluvial. Ya hay problemas de urbanización que cada día se hacen más grandes.

Ante estos grandes retos para el 2020 y los siguientes años, el director de Desarrollo Urbano, Ernesto Amador, la regidora del ramo, Tabita Rodríguez, los presidentes del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos Gilberto Lira y Alberto Medina, respectivamente, funcionarios, regidores, y el director del Instituto Municipal de Planeación, Horacio Gonzalez Andujo, abordaron la problemática.

Obras magnas para equilibrar el desarrollo urbano en Los Cabos requiere de un presupuesto que ningún gobierno municipal podría solventar en sus 3 años de ejercicio: Ernesto Amador

José Ernesto Amador García, director general de Planeación y Desarrollo Urbano del XIII Ayuntamiento de Los Cabos destacó que el Municipio tiene un presupuesto anual en donde se consideran los gastos que vayan a tener, principalmente nómina, así como algunos proyectos prioritarios que son establecidos desde un principio de la administración, algunos como promesas de campaña, así como recursos del Ramo 33 por poner un ejemplo, indicando que el recurso siempre es insuficiente, destacando que la planeación ha sido siempre a contrapié, es decir, con un desarrollo que no ha sido equilibrado.

“Los grandes desarrollos siempre han iniciado sus proyectos trayendo gente del interior y nunca se ha previsto el tener las zonas habitacionales para toda esta gente que viene de fuera, y muchos de ellos, la gran mayoría, se quedan a residir en Los Cabos y eso trae consigo un déficit de la vivienda, así como los servicios básicos, el equipamiento urbano como escuelas, hospitales y parques, todo ello para vivir adecuadamente y con dignidad; y por otro lado, la topografía de Los Cabos es bastante accidentada, y los escurrimientos provenientes de las partes altas siempre han sido un problema que no ha sido resuelto en su cabalidad, es decir, los desarrollos nunca se han proyectado con canales de escurrimiento y por otra parte el drenaje pluvial nunca ha sido considerado y no porque no se tenga la preparación o la experiencia de hacerlo, sino que siempre es un recurso que no está propuesto en ningún presupuesto ni federal ni estatal ni mucho menos municipal”.

Derivado de dichas situaciones destacó que como consecuencia se tiene que aquellas vialidades que no están pavimentadas se ven severamente afectadas sobre todo en temporada ciclónica.

Compartió que por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano sí se tienen planes así como programas propuestos, pero faltan los proyectos ejecutivos para poder bajar fondos y ejecutar estas obras donde se tiene contemplado el encauzamiento de arroyos como el de Salto Seco en Cabo San Lucas, mismas que destacó son obras magnas que representan una inversión que ningún gobierno municipal puede solventar en sus tres años de ejercicio.

“Debemos reconocer que el Implan ha llevado diversos tintes y proyectos que son prioritarios pero volvemos al mismo círculo, los recursos siempre son la falta de ejecución de las obras. Dentro del Consejo de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda ya convocamos a la tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano, y en esta ocasión creo que todos los miembros ya han tomado mayor conciencia de que debemos buscar un desarrollo equilibrado, es decir, no sólo el éxito de la zona hotelera y residencial costera es importante, sino que tenemos que resolver ese déficit de servicios y vivienda para los trabajadores que hacen posible este éxito, y debemos de tomar conciencia que ya debemos buscar soluciones al problema de la falta de servicios y vivienda de esa población que realmente está abandonada”.

En ese sentido destacó que deben de provocar que diversas instancias y en particular el sector empresarial tome más de frente esa responsabilidad, pues son quienes pueden resolver de cierta forma esta falta de equilibrio, destacó.

Además reconoció la realidad que se vive en algunos desarrollos como El Tezal, en donde se autorizó dicho complejo habitacional por administraciones pasadas sin los debidos servicios básicos así como accesos.

“El Tezal creció arbitrariamente y de forma muy irregular por la falta del ordenamiento por parte de la autoridad, es decir, todos estos fraccionamientos que fueron creciendo de forma irregular se crearon sin las autorizaciones, es decir, cada fraccionamiento es responsable de prever sus instalaciones sobre todo cuando son regímenes de condominio, que son sectores que se mantienen por sí mismos, sin embargo las autoridades nunca les exigieron que se hicieran responsables de lo que les correspondía, y ahora ya tenemos un complejo habitacional que ha crecido exponencialmente y hasta cierto punto es una pesadilla para el Gobierno municipal porque ahora los servicios tienen que ser por parte del Municipio, y volvemos a lo mismo, el recurso siempre es lo que ha faltado para poder atacar estos problemas, sin embargo ya se está trabajando en un plan parcial para El Tezal y hay que decirlo, también los empresarios y residentes de la zona están preocupados y ocupados en tratar de en comunión con la autoridad, trabajar y tener una solución integral en cuanto a vialidades y desagües”.

Finalizó invitando a la población a participar en las consultas así como dar a conocer alguna queja o denuncia ante la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano así como Imagen Urbana y Licencias de Construcción.

Descontrol en la planeación y construcción de desarrollos urbanos de Los Cabos recaen en la Dirección General de Desarrollo: regidora Tabita

Tabita Rodríguez Morales, décimo primera regidora del Municipio de Los Cabos e integrante de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano, dio a conocer que desafortunadamente no hay un control sobre la venta de tierra de gran superficie en cuanto a lotifcación y urbanización en el municipio, sobre todo en la zona de El Tezal, ya que las autoridades de la dirección de Planeación y Desarrollo Urbano no llevan un control, planeación ni de saneamiento, como tampoco cómo van a llevar los servicios a esa zona, por lo que hizo el llamado a esta dependencia a que lleven un control adecuado sobre la lotificación y urbanización de grandes predios.

“Aquí es un llamado a la dirección general de desarrollo urbano ya que ellos son los ejecutivos para que dejen de otorgar los permisos a los desarrolladores que estén vendiendo la tierra sin control sin un programa de saneamiento y de cómo van a llegar las instalaciones hasta esa zona es un llamado al directo por General de Desarrollo Urbano para que cuando una persona llegue a solicitarle lo que es la venta de tierra para una lotificación o urbanizaron, primero prevean qué tipo de suelo está otorgado dentro del Implan y si éste cuenta con los servicios, pues no es posible que sigan explotando la tierra de la venta al por mayor sin tener lo que serán las instalaciones que en un futuro van a afectar y que vienen a ser un problema para el municipio, que no podemos subsanar en este momento’’.

Planes parciales de desarrollo y recursos para proyectos ejecutivos, significarán una mejora en la urbanización, asegura el Implan.

Horacio González Andujo, director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) reveló para CPS Noticias que se encuentran proyectados planes parciales de desarrollo y recursos para proyectos ejecutivos para el municipio de Los Cabos que significarán una mejora en la urbanización en respuesta a la anarquía que prevalece y sus consecuencias, que no sólo se percibe en la ocupación de zonas de riesgo sino aún con fraccionamientos y condominios de lujo.

Dentro del tema de procesos y condicionantes para la urbanización, ya se están realizando labores actualmente, indicó el Director del Implan.

En términos de planeación, explicó, se está complementando un sistema municipal de planeación en donde intervienen varias escalas de planeación que va desde la planeación del territorio integral del municipio hasta planes parciales de desarrollo, los cuales son el siguiente paso de los Planes del Centro de la Población (PDU), que son planeaciones de zonas específicas con características homogéneas.González Andujo explicó que en una sesión de junta de gobierno que preside la alcaldesa Armida Castro Guzmán, autorizó la elaboración de dos planes parciales fundamentales para el territorio de Cabo San Lucas.

“Uno que tiene que ver con el plan parcial de El Tezal, que se reconoce que es un rompecabezas de desarrollos aislados como polígonos que no están integrados en una planeación única que es realmente necesario y que en el 2020 estará proyectado ese plan parcial de mayor precisión en términos de planeación, y el plan parcial de las 3 de 15 colonias, que comprende la zona más marginada de Cabo san Lucas”

En la zona Norte de la delegación de Cabo San Lucas, donde se encuentran Caribe Bajo, Palmas y Mesa Colorada se está interviniendo con el recurso de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con un plan parcial específico de urbanización afirmó el representante del Implan.

Asimismo, de acuerdo con la participación que juega el Implan dentro de Los Cabos, donde muchas ocasiones se deja como un “membrete” al instituto, detalló que existe un proyecto del que se habló en una junta de gobierno para que el Instituto Municipal de Planeación, además de proponer la planeación que es lo que le compete realizar, finalmente; los entes ejecutores son los encargados de llevar a cabo la planeación tanto en su parte normativa de desarrollo urbano como la parte de ejecución de obras y acciones en las partes de obras públicas, también pueda dejar un recurso para proyectos ejecutivos, los cuales nunca se habían realizado hasta ahora.

“Se asignó un recurso para que proyectos estratégicos puedan tener recursos y que no solamente se quede en la planeación, en el concepto que se necesita sino en proyectos ejecutivos que permitan ser herramientas de gestión de recursos ante los entes federales y estatales para poder aterrizar proyectos estratégicos, como el caso de los encauzamientos”

En relación a las vialidades externas que se ocupan en el municipio cabeño, tal cual es el caso de la zona del “Puente Chaparro de Santa Rosa”, González Andujo comentó que con el plan parcial se abocarían específicamente al tema de vialidad, infraestructura y movilidad.

Ya no más autorización a desarrolladores que venden casas en zonas de alto riesgo y careciendo de servicios básicos en Los Cabos, coinciden Colegios de Arquitectos e Ingenieros

Alberto Medina presidente del colegio de Arquitectos, indicó que en Los Cabos ya no se debe permitir la venta de fraccionamiento en zona de alto riesgo y careciendo de los servicios de energía eléctrica, agua, luz y vialidades, no se deben aprovechar de las familias que van llegando, desconocen la zona y que además no cuentan con los recursos económicos.

‘’Si existen en Los Cabos fraccionamientos que están fuera de la ley, en zonas de alto riesgo, lo correcto es seguir la Ley de Desarrollo Urbano, donde se te piden ciertas características y cumplir con todos los servicios para poder vender esos terrenos con infraestructura, estamos hablando de agua, drenaje, electricidad y pavimentación’’.

Dijo que es importante que el Ayuntamiento revise si realmente los desarrolladores están cumpliendo y posteriormente autorizar la venta.

‘’Aquí el crecimiento de la ciudad se ha dado de manera rápida y esto ha creado un conflicto muy grande en cuanto a viviendas, hay muchos predios con un precio muy alto que carecen de todos los servicios y en ocasiones con maldad, incluso hemos detectado que en redes sociales están vendiendo terrenos que están fuera de toda norma y están haciendo su negocio que no es lo correcto, por lo que estamos en contra de eso, se tiene que respetar la ley. Hay muchas omisiones de los fraccionamientos y esto es por falta de inspectores, carece de personal el Gobierno para hacer estas supervisiones, en Planeación y Desarrollo solo hay dos inspectores lo que hace imposible que realicen todo el trabajo’’.

Finalmente reiteró que el crecimiento es muy rápido y por ende se cuenta con un destino de primera con servicios de quinta.

Por su parte, Gilberto Lira presidente del Colegio de Ingenieros puntualizó que todas las familias que adquieren una vivienda deben contar con todos los servicios y deben estar en una zona segura.

‘’Las construcciones en alto riesgo definitivamente no se deben de permitir, sin embargo cuando se habla de desarrollos en zonas turísticas y además aquí se han canalizado los arroyos al mar; pero aquellas viviendas que no están dentro del corredor, no corren con la misma suerte, por ello se debe supervisar que todas las aguas se canalicen y evitar daños a las viviendas, en los fraccionamientos como Puerto Nuevo y Chula Vista que siguen en las mismas, gente que compró de buena fe, se requieren obras de protección, vialidades, creo que las autoridades sí deben detener este tipo de fraccionamientos donde roban a las familias, se debe de tener mucho cuidado al dar estos permiso para fraccionamientos’’.

Hay mucho por hacer en el municipio para abatir rezago de infraestructura no de hoy, sino de años, hay que seguir sumando esfuerzos, afirmó la presidente municipal Armida Castro Guzmán.

La presidente municipal Armida Castro Guzmán reconoció en entrevista el fuerte rezago en infraestructura social que tiene Los Cabos y coincide con el director del Desarrollo Urbano, Ernesto Amador, en el sentido de que el Municipio de Los Cabos no puede solo acabar con estos rezagos de años, que han hecho crisis ahora con la presencia de los fenómenos meteorológicos con los derrames de aguas negras, las calles deterioradas, las zonas de alto riesgo.

Es un tema, abundó, que implica recursos económicos millonarios y que requiere de la suma de los tres niveles de gobierno, reiterando que con el Gobierno federal se está trabajando de manera coordinada y a través de la Sedatu con las calles que se van a pavimentar, las acciones de vivienda y rehabilitación de áreas recreativas.

Pero sin duda, abundó, se requiere de mucho más, por lo que respecta al Gobierno Municipal, se trabajará fuertemente en el 2020 con más acciones de pavimentación y también en los temas de infraestructura, se está insistiendo con la Sedatu para ser considerados en el presupuesto del próximo año y así como a nivel municipio destinarán 17 por ciento en obra, de igual forma solicitar ese 17 por ciento igual del Gobierno federal y duplicar los esfuerzos.

No negó la titular del Ejecutivo Municipal que hay mucho por hacer en un municipio de alto crecimiento poblacional, atraído por el éxito del destino, pero que cada vez llegan nuevos ciudadanos que demandan servicios, pavimentación de calles, acciones de salud, más escuelas y habrá que hacer un esfuerzo titánico para ir avanzando a la par atendiendo los rezagos en infraestructura, que no son de hoy en día, sino de años.