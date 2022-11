Una falta de respeto el cambio de fecha del informe de Víctor Castro: diputado

El diputado Rigoberto Mares criticó la decisión del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, de cambiar la fecha de su informe de gobierno. En un principio se había comunicado que el evento se realizaría el 26 de noviembre. Sin embargo, se pospuso para el 3 de diciembre para que el mandatario estatal acuda al informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“La verdad es que me parece una falta de respeto que haga un cambio de fecha de prácticamente última hora. Él está en libertad de respaldar al Presidente de la República, pero su primera responsabilidad no está allá. Su primera responsabilidad está aquí con las y los sudcalifornianos”, expresó.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) apuntó que el gobernador tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, y que, por lo tanto, tendría que hacerlo en la fecha que él mismo había fijado. De igual manera, mencionó que esta decisión pone de manifiesto cuáles son las prioridades de Castro Cosío.

En cuanto a la marcha convocada por López Obrador en la Ciudad de México, Rigoberto Mares mencionó que es una respuesta a la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre en la ciudad capital.

“Parece una especie de revancha, una especie de ver quién puede más, si por parte del presidente. Si cumple o no el número, me parece que eso no es lo relevante, sino ver, si la gente que va, va efectivamente por voluntad propia y no van acarreados como ya se escucha de que ya se le impusieron cifras de asistentes a algunos gobernadores y a algunos delegados”, indicó.

Finalmente, el diputado reiteró el llamado al gobernador Víctor Castro para que priorice la rendición de cuentas a la población sudcaliforniana.