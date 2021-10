Falta de servicios y rezago urbano en CSL una “bomba de tiempo”

La delegación municipal de Cabo San Lucas ya no requiere de improvisaciones sino de acciones concretas para atender los serios rezagos de infraestructura y de servicios públicos, como recolección de basura y abasto de agua potable y para ello se necesita de una autoridad con perfil, que sepa los problemas pero también como resolverlos y recalcó que hay que estar bien conscientes que la estructura principal es el alcalde, gobernador y presidente de la República.

Así lo afirmó Álvaro Ramírez Gálvez, candidato a delegado del puerto, quien afirmó que Cabo San Lucas quedó como una bomba de tiempo en cuanto a necesidades y proyectos que se requieren accionar, con invasiones, carencias de servicios, los cruces de la muerte se deben resolver con el apoyo del Fois que necesita de más apoyo económico y se requiere la participación de toda la sociedad y también dar aplicación al Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos para acabar con el desorden y las edificaciones construidas fuera de norma, hay que hacer valer la ley para que se respete.

Ramírez Gálvez, ingeniero civil de profesión y maestro en valuación ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Los Cabos, presidente de la Asociación de Peritos Valuadores del municipio y del Instituto Mexicano de Valuación del estado y creador principal para constituir el Colegio de Especialistas en Valuación del Estado y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur; fungió como director general de desarrollo urbano del 2015 al 2018 y actualmente es presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana e invitado para la reunión de los 300 líderes a nivel nacional.

Afirmó que lo motiva a participar en esta consulta ciudadana sus 30 años de vivir en el puerto que lo ha llevado a conocer la problemática, y sabe cómo resolverla; está consciente de los rezagos sociales que deben atenderse, ya que ha participado en labor altruista a través de moto clubes.

Dijo que la mayoría de las colonias adolecen de infraestructura básica como agua, drenaje, no se diga pavimentaciones, banquetas y alumbrados y las 6 subdelegaciones están abandonadas y sin atención, los rancheror necesitan que los atiendan, al menos que vayan a a raspar las vialidades secundarias poder sacar su producto a la venta.

Ha recorrido las colonias Azteca, Miranda, Tierra y Libertad, en ésta última colonia está complicada la situación de urbanismo, no tienen servicios, no se necesita de mucha investigación que es lo que requiere la delegación más importante económicamente del estado y Los Cabos y con la de mayor rezago: los servicios públicos son insuficientes, hay que atender el tema de seguridad, recolección de basura, tiraderos clandestinos, el agua con una situación crítica, del agua que llega a Cabo San Lucas vía acueductos el 45 por ciento se pierde.

Reiteró que en todas las campañas siempre hay consentidos pero da la oportunidad a todos los ciudadanos de poder participar y aunque el piso no esté parejo, hay que pugnar porque se deje a la sociedad elegir libremente, sin presiones; la postura de Álvaro Ramírez es hacer lo propio para que la delegación sea exitosa no solo en la zona hotelera y turística sino en las colonias, que no haya contrastes en el desarrollo turístico y social.

A los ciudadanos pidió la confianza, de que hará un buen papel y su principal objetivo será atender los rezagos, siempre consciente del papel que tiene un delegado, que es tener la vinculación con el presidente municipal, Oscar Leggs, con el gobernador Víctor Castro y el presidente, para en coordinación resolver los grandes pendientes de Cabo San Lucas.