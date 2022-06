Aún faltan detalles para que esté lista la alberca olímpica

Tiempo atrás, se había dado por hecho que la alberca olímpica de Cabo San Lucas estaría lista en los primeros días de este mes y que se entregaría para todas las disciplinas del deporte acuático; no obstante, las promesas no siempre se cumplen porque esta obra aun está incompleta y aún existen detalles por pulir para que por fin este sitio tenga su inauguración oficial.

Durante el Comité Municipal Red para la Protección de la Tortuga Marina se tuvo la oportunidad de dialogar con la síndica municipal, Alondra Torres García, quien profundizó en el tema y explicó cuáles son esos problemas que no han permitido tener lista la alberca olímpica, comentó que desde su arribo al puesto en sindicatura, solicitó el análisis de protección civil, obras públicas o desarrollo urbano para que revisaran minuciosamente este inmueble, y la respuesta obtenida no fue tan favorable.

De igual manera, esta obra no se ha podido sacar adelante por un acuerdo que se remonta desde la administración de Arturo de la Rosa, en el cual se se comprometían a hacer una fosa de clavados y un gimnasio seco, complicando así, todo el tema de la alberca olímpica, sin embargo, Alondra Torres nos especifica que se le dará prioridad a la alberca para posteriormente concretar el segundo proyecto pendiente.

La síndica municipal nos relató un poco sobre todos los gastos que este nuevo proyecto involucra al contar con muchos aspectos que deben cubrirse para no tener ningún problema a futuro, una vez que esté en funcionamiento.

Para finalizar, la entrevistada explica que ella, desde su cargo, pondrá manos a la obra con el objetivo de verificar de dónde saldrán los recursos para solventar la alberca olímpica. La obra pública se ha retrasado pero las autoridades correspondientes desean que todo salga aunque tarde, pero seguro.