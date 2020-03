Faltan mayores medidas preventivas del Covid-19 en Hospital General, denuncia ciudadana

San José del Cabo.- Indra Guadalupe Rosas Marrón, ciudadana de la cabecera municipal quien se encontraba a las afueras del hospital general de San José del Cabo Raúl A. Carrillo, destacó que no ha visto las medidas pertinentes en esta área para la prevención de algún brote o caso de Covid-19, ello ante un recorrido que hiciera el equipo de CPS Noticias por los diversos hospitales de esta ciudad.

“Hasta el momento, a las partes a las que yo he asistido, por ejemplo ahorita que estoy aquí, no he visto ninguna medida para prevenir esto, no he visto que pongan gel antibacterial ni ningún cubrebocas; en mi lugar de trabajo sí estamos tomando las medidas preventivas”.