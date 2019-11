Faltan muchos retos por cumplir en Los Cabos: dirigentes políticos

’’No escuché un mensaje político sobre el rumbo que tiene este Municipio de Los Cabos, me pareció un recuento de acciones de tramites del día a día’’ indicó Carlos Rochín Álvarez, presidente del comité directivo estatal de Acción Nacional en Baja California Sur, esto anterior tras el primer informe de Gobierno de la presidenta municipal Armida Castro Guzmán, este viernes primero de noviembre en la plaza José Antonio Mijares en San José del Cabo

‘’Te diría que me hicieron falta algunos temas, que nos diera mayor explicación en el tema del agua que es problema de mayor importancia para la sociedad cabeña y como que nos hizo falta algo, porque no puede ser que estén resolviendo el tema del vital liquido con pipas. No encontré una explicación detallada de cual es el estado que guarda el gran proyecto que se inició desde la administración pasada de la planta desalinizadora para Los Cabos y que fue un compromiso del propio presidente de la República Andrés López Obrador, no escuché un mensaje político sobre el rumbo que tiene este Municipio que es tan importante para el desarrollo de Baja California Sur, que bueno que nos diga cuántas licencias se han entregado y becas, pero el plan para Los Cabos no lo escuchamos’’.

Por su parte Luis Armando Díaz delegado nacional del Partido del Trabajo en Baja California Sur, dijo que tras el primer informe del Gobierno la presidenta municipal Armida Castro, ha avanzado mucho no obstante se tienen algunos retos

‘’De entrada te digo que me parece un informe completo, donde se tocan los aspectos principales, creo que es de alguna manera importante señalar que es difícil gobernar Los Cabos, ella lo dijo en este informe, es decir no se puede resolver de alguna manera, hay pendientes seguramente, sin embargo veo que hay ganas, que tiene el deseo de hacer las cosas bien que va avanzado es el primer año’’.

Antonio Gómez Riojas presidente del comité ejecutivo estatal del PRD en Baja California Sur, indicó que durante este primer año el Gobierno de la alcaldesa Armida Guzmán, se ha dedicado a trabajar sobre todo en dar atención a los ciudadanos e implementar programas sociales.

‘’Se ve que es un año de mucho trabajo, veíamos la inercia que viene de la administración pasada con una seria de problemáticas que se quedaron pendientes y vemos el resultado que esta dando la presidenta que esta muy enfocada atender la problemática social, a darle prioridad a los ciudadanos colonias.