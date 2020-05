Familia cabeña sobrevive con puesto de ropa y chucherías

Los Cabos.- Con un pequeño puesto de aguas frescas y chucherías así como de ropa y zapatos usados a un costado de la Carretera Transpeninsular en la colonia 8 de octubre, la familia de la señora Judith busca salir adelante pese a esta contingencia sanitaria que se ha reflejado en los nulos ingresos económicos desde hace casi 3 meses, así lo compartió a las cámaras de CPS Noticias:

“Optamos por poner un pequeño negocio de chucherías y ropa, realmente lo que va saliendo porque ya tenemos dos meses y medio casi sin empleo mi esposo y yo, pero los gastos siguen asimismo la alimentación de los hijos, por lo que poco aunque sea pero para que vaya saliendo lo del día no hay otra opción ya que no hay empleo incluso yo he buscado y mi esposo pero ahorita las empresas no están contratando, no hay fuentes de trabajo, está muy difícil ahorita”.