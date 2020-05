Familia sobrevive a incendio y pide ayuda para poder retomar su vida

La Paz.- El día 6 de octubre del 2019, Patricia Guadalupe Hernández López y su familia vivieron una pesadilla, un incendio los tomó por sorpresa en su casa ubicada en Camino Real, en el cual todos los integrantes resultaron con quemaduras graves e incluso uno de sus hijos padeció la amputación de una pierna y su hija la pérdida de los dedos de una de sus manos, mientras que su esposo falleció.

Después del incendio vivió un proceso tortuoso en el que su esposo fue trasladado a la Ciudad de México, sus hijos fueron atendidos en Sacramento, California a través de una fundación, y en ese tiempo, ella recibió la promesa por parte de Gabriela Velázquez de Mendoza, presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, de que sería apoyada en todo lo necesario para recuperar su vida, sin embargo, hasta el momento no ha podido establecer contacto.

Patricia Hernández, después de una larga estancia en el extranjero donde acompañó a sus hijos en su atención médica, actualmente regresó a la ciudad de La Paz, en donde está intentando retomar su vida desde cero, ya que a pesar de que recibió una casa, esta no se encuentra acondicionada para ser habitada y no tiene las condiciones especiales que sus hijos requieren, por lo que pone a disposición su número 612-16-15-363 para cualquier tipo de ayuda.

“Estoy viviendo en casa ajena y pues no tengo nada, yo ocupo que los niños estén más estables…(los niños) quedaron quemados, no caminan bien, hay muchas cosas que no pueden hacer todavía porque ellos requieren de terapias, así que más que nada, necesito alguien que le dé terapia a los niños, y pues acondicionar bien la casa porque ellos no pueden estar en el calor, ellos necesitan estar en el aire, cosa que no tengo, no me alcanza el dinero que gano para comprar todas estas cosas que ocupan, y obviamente no tengo nada de muebles, cama, estufa, me quedé prácticamente sin nada”, concluyó.