Familia solicita madera para construir cuarto al no poder pagar renta en SJC

Tal y como ha ocurrido con varias personas que se han quedado sin empleo debido a la contingencia sanitaria, el señor Amado, quien trabajaba en la hoteleria y fue despedido, situación que le preocupa pues asegura que la vivienda donde habita es de renta y ahora no tiene cómo pagar.

Compartió con CPS Noticias que su arrendadora le dará oportunidad de quedarse hasta que tenga empleo, sin embargo le preocupa que se le acumule la deuda, por lo que está solicitando madera para construir un cuarto en un terreno que le están prestando en Santa Anita.

‘’La situación está en que yo me quedé sin empleo, y tenemos que pagar renta y estamos solicitando ayuda a Atención Ciudadana pero nos dicen que no cuentan con eso, una amigo nos presta, queríamos hacer un cuarto de madera en un terreno que nos prestó un amigo en Santa Anita, porque aquí si nos van a esperar pero se me va acumular y luego sera muy pesado, nos estamos ayudando con despensas´´.