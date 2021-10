Familiares de personas desaparecidas exigen cambio de procurador

Después de que Daniel de la Rosa Anaya fue confirmado como Procurador General de Justicia del Estado en el gabinete de Víctor Castro Cosío, por los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia, decenas de familiares de desaparecidos se mostraron inconformes y tomaron la explanada del Centro de Justicia Penal en La Paz exigiendo el cambio de procurador.

El coordinador del grupo de Búsqueda X La Paz, Gabriel Manríquez informó que, cómo cada mes, la tarde del día viernes 1 de octubre se realizó el pase de lista de las personas desaparecidas con el fin de recordarle a las autoridades que aún las familias siguen en la búsqueda de sus seres queridos.

Así mismo detalló que fue colgada una manta en el centro de justicia penal en la cual se solicita la destitución del procurador, Daniel de la Rosa Anaya así como del titular de la fiscalía, Baltazar Amador Peralta.

“Votamos para un cambio, apoyamos el proyecto del profe Víctor para que nos ayudará quitando al procurador y a los agentes de investigación que no han estado funcionando, que no han avanzado en las investigaciones; esas personas han hecho mucho daño al pueblo y no nos sentimos protegidos con esas autoridades”.