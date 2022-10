Familias del barrio Canadá viven entre escombros y les niegan la atención

40 familias del barrio Canadá en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, llevan casi un mes viviendo entre montículos de tierra, ramas de árboles y rocas, porque ni las autoridades municipales, ni las estatales quieren limpiar el área, la razón que les han dado a los ciudadanos es que “no vale la pena porque ya es zona de desastre”; así lo reportó a CPS Noticias una de las ciudadanas afectadas.

De manera anónima, para evitar represalias del gobierno, una vecina relató que en la parte más alta de la colonia no se metió la maquinaria pesada que retiraba el escombro y todos los desastres que ocasionaron las últimas lluvias. A pesar de que en múltiples ocasiones los residentes han solicitado la limpieza del área en cuestión, la respuesta es la misma.

“Yo comenté que si existía la posibilidad de que subieran también para allá y el muchacho me comentó que no tenían permitido subir a limpiar esa zona, porque ya se había declarado zona de desastre y no tenía caso que fueran y limpiarán”, explicó.