Familias de La Ballena justifican que las detenciones a sus parientes fueron injustas

“Una total injusticia y un atropello a nuestros familiares por parte de las autoridades” calificaron parientes de los detenidos en la colonia Ejidal mejor conocida como La Ballena quienes se encontraban a las afueras de la dependencia de Seguridad Pública en la colonia Guaymitas esperando que los dejaran pasar a verlos para poderles entregar comida, esto luego de las diversas detenciones que realizaron en operativos en la colonia derivado a la apropiación de predios que hicieron cientos de familias en lotes correspondientes al Ejido San José del Cabo.

Por su parte, el señor Ricardo señaló que las autoridades cometieron un total atropello al momento de detener a su cuñado:

Una señora quien prefirió reservarse su nombre destacó que el terreno en la segunda etapa ya lo tenían desde hace más de 5 años:

“A nosotros nos dieron un terreno en la segunda etapa desde hace 5 años y lo que hizo mi esposo para que no nos lo quitaran, fuimos de una vez a hacer un pequeña casa para meternos a vivir porque además pagabamos renta y lamentablemente con la situación de la pandemia ya no tenemos ingresos y no podemos seguir pagando; básicamente llegaron los policías porque la vecina de al lado estaba quemando y pensaron que éramos nosotros y lo fueron a sacar de la casa e incluso a mi me iban a levantar con mis nenas que son menores de edad”.