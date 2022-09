Familias defraudadas por exlíder sindical exigen justicia

Habitantes de la zona asentada y conocida como Flores Magón ubicado en camino a La Candelaria, se encuentran en la incertidumbre debido a que pagaron por un terreno hace más de 15 años y del que solo recibieron sencillos recibos de pago y nunca la carta de posesión, ahora corren el riesgo de ser echados de su propiedad por parte de una inmobiliaria que dice ser el propietario de la tierra.

Doña Socorro, de 95 años de edad y con ceguera, señala que, en 2003, negocio con Fernando Díaz Pineda, en aquel tiempo líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la adquisición de dos terrenos, llegando al acuerdo, de hacer módicos pagos mensuales ya fuera a él, a su hermano Rogelio Díaz o sobrina Suhedi Díaz.

Así mismo, otras personas se acercaron a este medio informativo para externar su inquietud, ya que esta situación fraudulenta fue denunciada penalmente ante las autoridades competentes, sin embargo, a más de una década el asunto no ha avanzado, incluso señalan que la inmobiliaria les recorto los predios con el argumento de que la anterior lotificación estaba mal hecha.

Una de las afectadas que no dio su nombre por temor a represalias narró el cómo confió en la palabra de Díaz Pineda.

“El dirigente de la CROC dijo que iba a hacer un proyecto de una colonia a 10 años, yo acudí con el señor Fernando Díaz Pineda, me atendió y nos dijo del proyecto que tenía y las facilidades de pago, los pagos a cubrir tenían un plazo de 10 años, lo que serían pagos de 600 pesos mensuales en mi caso, al señor Fernando le comente que si nos iba a dar un papel de compraventa y dijo que de pronto, no nos iba a dar que confiáramos en él porque era dirigente de la CROC”

Pasaron los años y Díaz Pineda dejó la CROC, así que el seguimiento de la adquisición de estos predios quedó en el olvido y en la incertidumbre y es que, ahora, una inmobiliaria dice ser la legítima propietaria de la tierra, así que las más de 50 familias que adquirieron tierra mediante CROC consideran un abuso e injusticia lo ocurrido, incluso doña Socorro dijo que Díaz Pineda era un ingrato.

“Yo quiero mis terrenos y que se me respeten, porque es mi propiedad, yo los liquide, no es posible que nos esté pasando esto, yo creí en el señor Fernando, él muy serio por el lugar que estaba, le di toda mi confianza, porque nos defraudó, que no sea ingrato que piense por qué engañó a la gente, no somos personas de ahora, sino de antes, hicimos muchos sacrificios para juntar el dinerito, no es justo que nos haya hecho esto, no es justo”.