Buscan el reconocimiento de familias lesbomaternales y homoparentales

El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió esta semana una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el Código Civil de la entidad en materia del reconocimiento voluntario de parejas lesbomaternales y homoparentales. Al respecto, la codirectora de La Paz es Diversa, Yuma Pérez, indicó que con esto ambos padres o madres tendrían el mismo vínculo legal con el hijo, un derecho al que las parejas heterosexuales pueden acceder sin dificultad.

“Lo que se busca con esta con esta iniciativa es modificar el Código Civil de Baja California Sur para que las familias homoparentales y lesbomaternales puedan registrar a sus hijes por ellos mismos. Es algo que puede sonar como muy normal y muy común para las familias heterosexuales, pero eso no es una realidad para las familias diversas que hay en Baja California Sur”, explicó.

La iniciativa fue llevada a la tribuna por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, quien expresó que negar este derecho a las parejas del mismo género es un acto discriminatorio.:

“La norma aquí propuesta da fe del reconocimiento de un hijo ya sea por madre-madre o padre-padre, bajo el modelo de familia lesbomaternal u homoparental; ya que el reconocimiento de los hijos ha sido limitativo solo a parejas mujer-hombre, y se realiza mediante la voluntad del segundo. Es así que no debe existir carácter discriminatorio para el registro de los hijos de las parejas lesbomaternales y homoparentales, puesto que es una realidad inherente a la conformación de la familia”, manifestó.

Yuma Pérez indicó que el no reconocimiento de las familias diversas niega a los niños diversos derechos:

“Es algo que se da por sentado que las familias lesbomaternales y homoparentales no puedan reconocer de forma plena los derechos de sus hijes, porque no se les permite registrarlos con las dos mamás o los dos papás. Entonces los hijos, hijas e hijes no pueden acceder a todos los derechos que las dos madres o los dos padres les puedan brindar”, comentó.