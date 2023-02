Familias de Los Cabos están a punto de perder su patrimonio

Integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Los Cabos se presentaron en La Paz, al enterarse de que una parte de sus terrenos serían subastados y podrían perder su único patrimonio. Job Díaz y Marco Antonio Rendón Valdivía dieron parte de su experiencia del despojo que han sufrido 44 de familias de la colonia Flores Magón, ubicada en Los Cabos por parte de una inmobiliaria.

Supuestamente, en el 2003 siendo secretario de esta instancia, Fernando Díaz les vendió a un grupo de trabajadores unos terrenos que se volverían una colonia habitada principalmente por personas que trabajan en el ramo turístico.

Ellos junto con otros empleados turísticos, empezaron a pagar mensualmente la cantidad de 3 mil pesos para cubrir la totalidad del costo de los terrenos. Estos pagos los recibieron Rogelio Díaz, hermano del ex secretario, y a quien identifican como abogada y sobrina del mismo.

“Damos los pagos a él o a su hermano Rogelio o su sobrina Suhei. En el 2020 me marcó, dijo que los terrenos ya no era la colonia, iba a ser fraccionamiento, digo pero pues nosotros compramos colonias, no fraccionamiento no, sí, pero te va a costar $42,000 pesos más y te dejamos donde estás y dijimos que no”.