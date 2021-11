Ya tiene fecha el derrumbe de puente peatonal en Cabo San Lucas

Ante las diversas denuncias por parte de la población en relación al mal estando en el que se encuentra el puente peatonal ubicado frente a la unidad médica familiar #26 de Cabo San Lucas, Ramón Adrián Marín Cota, director general de Obras Públicas tuvo a bien informar que la infraestructura será retirada en su totalidad.

Expuso que tras la administración conocer la situación del puente, Protección Civil acudió al área para que esta fuera acordonada y evitar algún accidente no obstante y tras la dirección que encabeza inspeccionar la obra se dieron cuenta que la infraestructura tenía más problemas que las escaleras rotas.

“La dirección de obras públicas contrató a una empresa para ver las medidas exactas que daba el puente de lo que es el pavimento a la trabe, la medida que debe de dar, universal y del sector de Comunicaciones y Transportes es de 5. 50 metros y en este momento tiene 4.75 metros entonces por lo tanto eso es motivo de que el puente se tenga que quitar”, afirmó.

Aseveró que el puente no tenía riesgo de caerse por daño en la estructura, sin embargo, al no cumplir con la normativa en altura, no puede permanecer.

Manifestó que el retiro del puente está programado a partir de las 12 de la noche del día 28 de noviembre con el fin de que los trabajos no entorpezcan las actividades de la población y así, para cuando la mañana del lunes 29 llegue lo más complejo que es el retiro de la trabe esté concluido.

Ante la referencia de expertos en urbanización mismos que señalan que los puentes actualmente son una infraestructura poco inclusiva destacó que, en un principio, cuando se pensaba solo en la reparación de la infraestructura se estaba contemplando incluir rampas, sobre todo por el sitio en donde está ubicado, sin embargo con la demolición ya fechada se está buscando la mejor propuesta para garantizar el cruce seguro a la población.

Explicó que por el momento en mesas de trabajo se está valorando si este se reconstruye con las medidas y la infraestructura correcta o bien se hace de manera subterráneo, tema que es de gran preocupación del Edil Cabeño.