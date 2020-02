Federación ejerce 21 mmdp para programas sociales sin reglas de operación: PRI BCS

La Paz.- La Federación ejerce este 2020 más de 21 mil millones de pesos del presupuesto de los diversos programas sociales sin ningún tipo de reglas de operación, afirmó Gabriela Cisneros Ruiz, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California Sur.

“Concluimos un 2019 donde no vimos que se estuvieran ejecutando los programas que ellos mismos están determinando y donde están adjudicando un presupuesto a los programas sociales clientelares sin de manera directa atender las problemáticas que vivimos en México”, declaró.“Estamos hablando de que más de 21 mil millones de pesos no están siendo aplicados de manera transparente en la República mexicana y, más aún, no están resolviendo los problemas que atañen a cada uno de nosotros en los temas de seguridad, salud, educación y diversas acciones, actividades de manera paralela que no ha podido atender el gobierno de México”, añadió Cisneros Ruiz.

En el 2019, el Gobierno federal ejerció 387.7 mil millones de pesos en programas sociales; ahora, en el 2020, el presupuesto es de 409.4 mil millones de pesos, este recurso extra, asegura el PRI, no tiene regla de operación de cómo se aplicará.

“Sin embargo, en los programas que sí tiene reglas de operación para este 2020 se redujeron 34 mil millones de pesos; es decir, los programas que tienen reglas de operación y que son transparentes y que tienen una normatividad, le redujeron el presupuesto para poder ampliar los programas que no son auditables, el presupuesto no vamos a saber dónde queda, si es o no es entregado”.

De los programas sociales específicamente y que están sujetos a reglas de operación, señalan que 34.9 mil millones de pesos se ejecutan sin reglas de operación o sin restricción; es decir, cuando en 2019 se ejecutaron 269 mil millones de pesos bajo este requisito, este 2020 solamente 234.1 mil millones de pesos cumplen con las bases.

También, un 5% más de los subsidios a los sectores privado social y/o estados y municipios no tienen dichas reglas de operación o de aplicación.

Manifestaron que 138 mil 894 licitaciones se adjudicaron de manera directa en 2019, mientras que en ese mismo año sólo se dieron 21 mil 173 contratos por licitación pública, 12 mil 685 por invitación a tres o más y 820 contratos por otra vía.